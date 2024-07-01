Kamyonet gişelerdeki beton bariyere daldı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, Reşadiye Gişeleri'nde beton bariyere daldı. Kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi kazada yaralandı.

Kamyonet gişelerdeki beton bariyere daldı: 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye Gişeleri Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.Ç. hakimiyetindeki 34 YZS 79 plakalı kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü B.Ç. şoför koltuğunda sıkışırken, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför B.Ç. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer yaralılar da tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet gişelerdeki beton bariyere daldı: 3 yaralı - Resim : 1

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle gişe trafiğe kapatıldı. Bariyerlere çarpan kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması üzerine gişe tekrar trafiğe açılırken, kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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