İstanbul Valiliği'nden Sokak Hayvanları İçin Talimat! Tüm Kaymakamlıklara Yazı Gönderildi

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, yaz tatilinin bitmesiyle birlikte sahipsiz hayvanların özellikle okul çevrelerinde tehdit oluşturabileceği belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir.”

