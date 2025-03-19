İstanbul Valiliği Açıkladı: İstanbul'da Yasak Üstüne Yasak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrasında İstanbul'da metrolar kapatıldı. İstanbul Valiliği, 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını da bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır. Bu kararlar kapsamında; 19 Mart 2025 günü saat 06.00’dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması, kararı alınmıştır.

Öte yandan, aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır

KAPANACAK YOLLAR

1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

ALTERNATİF YOLLAR

1-Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2-2- Atatürk Bulvarı

3-3- Fevzi Paşa Caddesi

4-4- D-100"

METROLAR NEDEN KAPATILDI?

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

HABERSİZ VATANDAŞ KAPILARDA KALDI

Sabah saatlerinde yaşanan durumdan haberi olmayan vatandaşlar ise metroların girişlerinde kalabalık oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi