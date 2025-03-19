CHP'li Meclis Üyesi Adayı Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde köy kahvehanesinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Ceyhun Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Orhangazi Belediye Meclis üyesi adayı olduğu belirlenen Avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CHP'li Meclis Üyesi Adayı Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Olay, gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce köy kahvehanesini işleten Onur E. ile husumetli olduğu öğrenilen Ceyhun Avcı, otomobiliyle kahvehanenin önüne geldi. İddiaya göre, elinde tornavida ile içeri giren Avcı, işletmeci Onur E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E., tüfekle Ceyhun Avcı’ya ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Avcı, olay yerine çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Onur E. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

CHP'li Meclis Üyesi Adayı Silahlı Saldırıda Öldürüldü - Resim : 1
Şüpheli Onur E.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ceyhun Avcı, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Ceyhun Avcı’nın, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Orhangazi Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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