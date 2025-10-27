İstanbul Gök Gürültülü Yağışa Teslim! Caddeleri Su Bastı, Trafik Felç Oldu

Meteoroloji’nin uyarısının ardından beklenen etkili yağış İstanbul'u vurdu. Yıldırımlar geceyi aydınlatırken sokaklar göle döndü, trafik kilitlendi.

Son Güncelleme:
İstanbul Gök Gürültülü Yağışa Teslim! Caddeleri Su Bastı, Trafik Felç Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul Gök Gürültülü Yağışa Teslim! Caddeleri Su Bastı, Trafik Felç Oldu - Resim : 1

Avrupa Yakası’nda Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar’da yollar suyla kaplanırken, Şişli’nin Kınalı Keklik Sokak’ında rögarlar taştı. Sarıyer Ayazağa’da bazı araçlar su içinde kaldı.

İstanbul Gök Gürültülü Yağışa Teslim! Caddeleri Su Bastı, Trafik Felç Oldu - Resim : 2

TRAFİK KİLİTLENDİ

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye, Sancaktepe ve Beykoz, yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Maltepe’de caddeleri su basarken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

İstanbul Gök Gürültülü Yağışa Teslim! Caddeleri Su Bastı, Trafik Felç Oldu - Resim : 3

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler bazı noktalarda güçlükle ilerleyebildi. Kent genelinde şimşekler geceyi aydınlattı.

İstanbul’da Alarm Üstüne Alarm! Sağanak, Fırtına, Yıldırım, Dolu… Hepsi Birden Geliyorİstanbul’da Alarm Üstüne Alarm! Sağanak, Fırtına, Yıldırım, Dolu… Hepsi Birden GeliyorGüncel

Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı ÇıkmayınMeteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı ÇıkmayınGüncel

THY Uçağında Bomba Alarmı! Yaptığı Şaka Pahalıya Patladı! Yolcu Yaka Paça Gözaltına AlındıTHY Uçağında Bomba Alarmı! Yaptığı Şaka Pahalıya Patladı! Yolcu Yaka Paça Gözaltına AlındıYaşam

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
İstanbul Meteoroloji
Son Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret Etti İngiltere Başbakanı Starmer Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme! İstenen Ceza Belli Oldu Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme!
Mersin’de Okulda Gıda Zehirlenmesi Paniği: 26 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okulda Gıda Zehirlenmesi! 26 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'da Dehşet! Köpeğe Çarpıp Arkasına Bakmadan Kaçtı Köpeğe Çarpıp Arkasına Bakmadan Kaçtı!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı? Uzmanlardan Net Yanıt Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı?
Sındırgı Depreminde Son Durum! Bakan Yerlikaya tv100’e Açıkladı Sındırgı Depreminde Son Durum!
Depremin Ardından... Balıkesir'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi Balıkesir'de Okullar 1 Gün Tatil Edildi
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Yıkılan Binalar Boşmuş Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'