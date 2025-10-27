İstanbul’da Alarm Üstüne Alarm! Sağanak, Fırtına, Yıldırım, Dolu… Hepsi Birden Geliyor

AKOM, İstanbul genelinde fırtına, sağanak, yıldırım ve yerel dolu uyarısı yaptı. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın salı akşamına kadar aralıklarla süreceği, sıcaklıkların 25 dereceden 15 dereceye düşeceği belirtildi.

İstanbul’da Alarm Üstüne Alarm! Sağanak, Fırtına, Yıldırım, Dolu… Hepsi Birden Geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. AKOM’dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’den başlayacak yağışların, salı akşam saatlerine kadar kentin farklı bölgelerinde aralıklı olarak görüleceği ifade edildi. Özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinden itibaren fırtına ve sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı.

SICAKLIKTA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Bugün 25 dereceye kadar çıkması öngörülen sıcaklıkların, fırtına ve yağışlarla birlikte 15–17 derece civarına kadar gerileyeceği bildirildi. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için dikkat gerektirdiğine dikkat çekiyor.

ŞİMŞEK, YILDIRIM VE DOLU RİSKİ

AKOM açıklamasında, fırtına ve sağanak sırasında şimşek, yıldırım ve yerel dolu olaylarının da görülebileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan, dışarıda bulunmaları gerekiyorsa dikkatli olmaları ve araçlarını güvenli yerlere çekmeleri istendi.

Kaynak: Haber Merkezi

