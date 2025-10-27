Minguzzi Ailesine Tehdit Davasında Flaş Gelişme! İstenen Ceza Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadıköy’de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’ye Nisan 2025’te tehdit içerikli mesajlar gönderildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, olayla ilgili Furkan A. hakkında üç ayrı suçtan iddianame düzenledi. Savcılık, sanığın 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'birden fazla kişiyle tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarını işlediğini belirtti.

Hazırlanan iddianamede Furkan A. için 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü sanal devriye faaliyetinde, 'caravaggioeda' adlı X (Twitter) hesabının Minguzzi ailesine yönelik tehdit mesajlarını paylaştığı tespit edildi. Söz konusu mesajlarda, "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım, mezarının adresini biliyoruz" ifadelerinin yer aldığı belirlendi. Yapılan incelemede bu paylaşımların, sanık Furkan A. tarafından tehdit edilerek zorla yaptırıldığı ortaya çıktı. Tehdit mesajlarını paylaşan kullanıcının, babasına "Bana her şeyi Furkan A. yaptırdı, ben de mağdurum, büyük tehdit etti beni" dediği ortaya çıktı.

