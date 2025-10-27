Mersin’de Okulda Gıda Zehirlenmesi Paniği: 26 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir ortaokulda öğrenciler, kantinden yedikleri yiyeceklerin ardından fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrencilerin okul kantininden aldıkları patatesli sıkma sonrasında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşadığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan 26 öğrenci sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

DURUMLARI İYİ, TABURCU EDİLDİLER

Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığı, tamamının kısa süre içinde taburcu edildiği bildirildi.

KANTİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Tarım, Milli Eğitim ve belediye ekipleri okul kantininde inceleme yaptı. Gıda numuneleri laboratuvara gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA