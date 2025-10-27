Mersin’de Okulda Gıda Zehirlenmesi Paniği: 26 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Tarsus’ta bir ortaokulda kantinden yedikleri sıkmanın ardından fenalaşan 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar taburcu edilirken, kantinden numuneler alınarak inceleme başlatıldı.

Mersin’de Okulda Gıda Zehirlenmesi Paniği: 26 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir ortaokulda öğrenciler, kantinden yedikleri yiyeceklerin ardından fenalaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrencilerin okul kantininden aldıkları patatesli sıkma sonrasında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşadığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan 26 öğrenci sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

DURUMLARI İYİ, TABURCU EDİLDİLER

Mersin’de Okulda Gıda Zehirlenmesi Paniği: 26 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığı, tamamının kısa süre içinde taburcu edildiği bildirildi.

KANTİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Tarım, Milli Eğitim ve belediye ekipleri okul kantininde inceleme yaptı. Gıda numuneleri laboratuvara gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin
Bursa'da Dehşet! Köpeğe Çarpıp Arkasına Bakmadan Kaçtı Köpeğe Çarpıp Arkasına Bakmadan Kaçtı!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret Etti İngiltere Başbakanı Starmer Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk Açıklama Vizesiz Geçiş Hakkı Askıya Alındı... Dışişleri'nden Açıklama Geldi
Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek