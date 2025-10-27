Bursa'da Dehşet! Köpeğe Çarpıp Arkasına Bakmadan Kaçtı

Bursa'da köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan kişi dehşeti yaşadı. Bir cip sürücüsü köpeğe çarpıp kaçtı. O anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsyan ettiren olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında seyreden bir cip, sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpeğe çarptı. Sürücü, aracıyla birlikte hızla uzaklaşırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde cipin köpeğe cipin çarpıp, uzaklaştığı, aracın üstünden geçtiği köpeğin yerde çırpındığı görüldü.

Köpeğin sahibinin, hızla uzaklaşan cipin arkasından koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Yiğit Cem Bisikletiyle 8 Metreden Ölüme Uçmuştu! Frenlere Müdahale Bilirkişi Raporunda Frenlere Müdahale Bilirkişi Raporunda
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
78 Kişiye Mezar Olmuştu... Kartalkaya Davasında Kan Donduran Sözler! 'Bizim Torunun Tableti de Yandı' Kartalkaya Davasında Kan Donduran Sözler
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk Açıklama Vizesiz Geçiş Hakkı Askıya Alındı... Dışişleri'nden Açıklama Geldi
Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek