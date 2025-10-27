Bursa'da Dehşet! Köpeğe Çarpıp Arkasına Bakmadan Kaçtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsyan ettiren olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında seyreden bir cip, sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpeğe çarptı. Sürücü, aracıyla birlikte hızla uzaklaşırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde cipin köpeğe cipin çarpıp, uzaklaştığı, aracın üstünden geçtiği köpeğin yerde çırpındığı görüldü.

Köpeğin sahibinin, hızla uzaklaşan cipin arkasından koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA