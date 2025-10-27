İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret Etti
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi ziyaret için Türkiye’ye geldi. Starmer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı ve savunma iş birliği konularının ele alınması bekleniyor. Starmer, ziyareti kapsamında Anıtkabir’i de ziyaret etti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün (27 Ekim 2025) Ankara’ya geldi. Starmer’i, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.
Başbakan Starmer’a, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de eşlik etti.
GÜNDEM EUROFİGHTER ANLAŞMASI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Starmer’in, Türkiye ile İngiltere arasında yürütülen Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı görüşmeleri hakkında son gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktaracağı öğrenildi.
Ziyaret kapsamında savunma sanayii iş birliği, güvenlik alanında ortak projeler ve ikili ticaret ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.
ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ
Resmî temasları öncesinde Anıtkabir’i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Starmer, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Starmer, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Kaynak: AA