İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret Etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi ziyaret için Türkiye’ye geldi. Starmer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı ve savunma iş birliği konularının ele alınması bekleniyor. Starmer, ziyareti kapsamında Anıtkabir’i de ziyaret etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün (27 Ekim 2025) Ankara’ya geldi. Starmer’i, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Başbakan Starmer’a, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de eşlik etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret Etti - Resim : 1
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı karşıladı

GÜNDEM EUROFİGHTER ANLAŞMASI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Starmer’in, Türkiye ile İngiltere arasında yürütülen Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı görüşmeleri hakkında son gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktaracağı öğrenildi.

Ziyaret kapsamında savunma sanayii iş birliği, güvenlik alanında ortak projeler ve ikili ticaret ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye’de… Anıtkabir’i Ziyaret Etti - Resim : 2
Keir Starmer, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Resmî temasları öncesinde Anıtkabir’i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Starmer, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Starmer, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti: Starmer Türkiye'ye GeliyorCumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti: Starmer Türkiye'ye GeliyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Keir Starmer
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
78 Kişiye Mezar Olmuştu... Kartalkaya Davasında Kan Donduran Sözler! 'Bizim Torunun Tableti de Yandı' Kartalkaya Davasında Kan Donduran Sözler
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bursa'da Dehşet! Köpeğe Çarpıp Arkasına Bakmadan Kaçtı Köpeğe Çarpıp Arkasına Bakmadan Kaçtı!
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!' Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia! 'ANNEMİ BEN ÖLDÜRDÜM!'
Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı Mersin ve Çanakkale Peş Peşe Sallandı
Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti mi Kuruyor? Çok Konuşulan İddiaya Yanıt Geldi
Karadağ’ın ‘Vize’ Kararı Sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk Açıklama Vizesiz Geçiş Hakkı Askıya Alındı... Dışişleri'nden Açıklama Geldi
Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek Bakan Yerlikaya Yeni Sistemi Tanıttı! Polisin Yeni Gözü Devrede! Trafikte Artık Her Şey Kaydedilecek