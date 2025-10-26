Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti: Starmer Türkiye'ye Geliyor

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti: Starmer Türkiye'ye Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yarın Ankara'ya geleceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi..

Duran, yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'ye 'Filistin' TelefonuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'ye 'Filistin' TelefonuSiyaset
Starmer'la Ortak Basın Toplantısında Açıkladı: 'Netanyahu'ya Baskı Yapacağım Ama...'Starmer'la Ortak Basın Toplantısında Açıkladı: 'Netanyahu'ya Baskı Yapacağım Ama...'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Keir Starmer İngiltere
Son Güncelleme:
Özel Hastanede Kan Donduran İddia! 'Doğumda Doktorun Elinden Kayıp Düşen Bebek Öldü' 'Doğumda Doktorun Elinden Kayıp Düşen Bebek Öldü'
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İş Dünyasında Yapay Zeka Dönemi Başladı! Bu Meslekler 5 Yıl İçinde Yok Olabilir İş Dünyasında Yapay Zeka Dönemi Başladı! Bu Meslekler 5 Yıl İçinde Yok Olabilir
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Ticaret Gerilimi Hafifliyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma Gerilimi Azalıyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma
AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor