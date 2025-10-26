Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti: Starmer Türkiye'ye Geliyor
Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yarın Ankara'ya geleceğini açıkladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi..
Duran, yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını belirtti.
