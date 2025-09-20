İstanbul Boğazı'nda Yürekler Ağza Gelmişti: Gemi Kaptanlarına Verilen Ceza Belli Oldu

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gemi kaptanlarına yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile bir yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralanmıştı. Gemi kazasına ilişkin 2 kaptana "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

Suçu üstlendiği belirlenen bir şüpheliye ise, yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı, diğer şüpheli hakkında ise "Suç üstlenme" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde bir yük gemisi ile Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru çarpışmıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken, gemi kaptanları başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

