Sadece Zenginler Öldü, Cinayet Şüphesi Ortaya Çıktı: İtalya'daki Yat Kazasında Kaptana Soruşturma!

İtalya’da geçtiğimiz hafta batan süper lüks Bayesian yatıyla ilgili kaptan James Cutfield hakkında "adam öldürme" ve "gemi kazası" iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Kazada mürettebatın hayatta kalması, yolcuların ise hayatını kaybetmesi "çoklu cinayet" şüphesini uyandırdı.

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Sadece Zenginler Öldü, Cinayet Şüphesi Ortaya Çıktı: İtalya'daki Yat Kazasında Kaptana Soruşturma!

İtalya’nın Sicilya adasındaki Porticello limanı açıklarında geçen hafta batan Bayesian yatıyla ilgili iki gün önce soruşturma başlatıldı. Aralarında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızının da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili şüpheli sıfatıyla sorgulanan hiç kimse yoktu ancak bugün İtalya'daki savcılar, yatın kaptanı için harekete geçti.

Daily Mail'in haberine göre; 30 milyon euroluk yatın 51 yaşındaki Yeni Zelandalı kaptanı James Cutfield, "adam öldürme" ve "gemi kazası" suçlarından soruşturmaya tabi tutuldu. Bu durum, kesin bir suçluluk anlamına gelmezken, kaptanın şüpheli konumunda olabileceğini gösteriyor.

Sadece Zenginler Öldü, Cinayet Şüphesi Ortaya Çıktı: İtalya'daki Yat Kazasında Kaptana Soruşturma! - Resim : 1
James Cutfield

Savcılığın olaya şüpheci bir şekilde yaklaşmasının nedeni ise mürettebatın neredeyse tamamının kurtulurken ölenlerin ağırlıkla zengin yolculardan oluşması. Bunun bir "çoklu cinayet" olma ihtimali de değerlendiriliyor.

HAYATINI KAYBEDENLER KİMLER?

Olayda Mike Lynch ve kızı Hannah’ın yanı sıra hayatını kaybedenler arasında Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer, Clifford Chance avukatı Chris Morvillo, eşi Neda Morvillo ve yatın şefi Recaldo Thomas da bulunuyordu.

Milyarderlerin Cansız Bedenine Ulaşılmıştı: İtalya'daki Süper Yat Faciasına 'Çoklu Cinayet' SoruşturmasıMilyarderlerin Cansız Bedenine Ulaşılmıştı: İtalya'daki Süper Yat Faciasına 'Çoklu Cinayet' SoruşturmasıDünya
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