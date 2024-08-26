Telegram'ın Kurucusunun Gözaltı Süresi Uzatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Durov ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Durov'un gözaltın süresinin soruşturma yargıcı tarafından uzatıldığı belirtildi.

Telegram'ın Kurucusunun Gözaltı Süresi Uzatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınan Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

Durov’un gözaltı süresinin uzatılması kararının soruşturma yargıcı tarafından verildiği kaydedildi.

Hakkında tutuklama emri çıkarılan Durov’un gözaltına alınma gerekçesinin dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar, terörizmi teşvik ve siber zorbalık gibi suçları engellemek için ‘harekete geçmemesi’ olduğu kaydedilmişti.

Özel jetle Bakü’den Paris’e gelen Durov, havalimanında gözaltına alınmıştı.

TELEGRAM’IN AÇIKLAMASI

Durov’un kurucusu olduğu Telegram’dan yapılan açıklamada ise, şirketin Dijital Hizmetler Yasası da dahil olmak üzere Avrupa Birliği yasalarına uyduğunu ve moderasyon süreçlerinin endüstri standartlarına uygun olduğu kaydedilerek, Durov’un saklayacak bir şeyi olmadığını ve Avrupa’da sık sık seyahat ettiğini kaydetti.

Şirketin açıklamasında ayrıca "Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmadır. Bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" denildi.

Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov, Fransa'da Gözaltına Alındı!Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov, Fransa'da Gözaltına Alındı!Dünya

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