Avustralya'da 'Mesai Sonrası İletişimi Reddetme Hakkı' Yürürlüğe Girdi

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde başbakanlık ofisi mesai sonrası için çalışanlara "kapanma hakkını getirmeyi" planladığı bilgisini aktarmıştı. Temel amaç mesai sonrasında çalışanların iş yapmaya devam etmesini engellemekti.

Bu hafta ise Avustralya’da yürürlüğe giren yeni bir yasa, iş günü bittikten sonra işverenlerden gelen çağrıları veya mesajları yanıtlama zorunluluğu hisseden çalışanlar için rahatlama sağlıyor. BBC'nin haberine göre "Bağlantıyı kesme hakkı" adı verilen bu yeni düzenleme, çalışanların mesai saatleri dışında işverenlerle iletişime geçmemeyi tercih etme hakkını güvence altına alıyor ve bu nedenle cezalandırılmalarını önlüyor.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir ankete göre, Avustralyalı çalışanlar yılda ortalama 281 saat ücretsiz fazla mesai yapıyor. Çoğunluğu Avrupa ve Latin Amerika'da olmak üzere 20'den fazla ülkede benzer kurallar uygulanıyor.

İLETİŞİME GEÇMEK YASAK DEĞİL, CEVAP VERMEMEK HAK

Yeni yasa, işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişime geçmesini yasaklamıyor, ancak çalışanlara bu tür iletişimlere yanıt vermeme hakkı tanıyor. Yine de, bir çalışanın yanıt vermeyi reddetmesi durumunda bu reddin makul görülmesi gerekiyor. Eğer anlaşmazlık çözülmezse, Avustralya Adil Çalışma Komisyonu (FWC) devreye girerek, işverene mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmayı durdurma emri verebiliyor veya çalışanın yanıt vermesini zorunlu kılabiliyor.

SENDİKALAR MEMNUN

Yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşılayan Avustralya Sendikalar Konseyi, bunun çalışanlara makul olmayan mesai dışı iş taleplerini reddetme hakkı vererek daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamalarına olanak tanıyacağını belirtti. Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nden bir işyeri uzmanı ise, bu yeni kuralların işverenler için de faydalı olacağını vurguladı ve "Daha iyi dinlenmiş personeli olan organizasyonlar, daha az hastalık izni kullanacak ve daha az personel kaybedecek" dedi.

BBC'nin ulaştığı çalışanlar arasında yeni yasaya yönelik tepkiler karışık oldu. Reklam sektörü çalışanı Rachel Abdelnour, yasayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Telefonlarımıza ve e-postalarımıza bütün gün bağlı kalıyoruz; bu yüzden bu yasalar çok önemli" dedi. Finans sektöründe çalışan David Brennan ise, "Mükemmel bir fikir, ancak bizim sektörde yaygınlaşacağını sanmıyorum" şeklinde görüş belirtti.