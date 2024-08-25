Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov, Fransa'da Gözaltına Alındı!

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransız basınında yer alan habere göre Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındı.

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Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov, Fransa'da Gözaltına Alındı!

Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.

Pavel Durov

Durov'un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alındığı esnada Durov'un yanında kız arkadaşı ve koruması olduğu aktarıldı.

Fransız medyasına göre, Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov, Fransa'nın arananlar listesinde yer alıyordu ve polis müdürlüğü tarafından hakkında bir talepte bulunulmuştu.

Söz konusu bu talebin bir ön soruşturmaya dayanılarak yapıldığı ifade edilmişti.

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