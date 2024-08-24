Almanya'da Üç Kişinin Öldüğü Saldırıyı IŞİD Üstlendi

Almanya’daki bir festivalde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlenirken, güvenlik güçleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve soruşturma başlattı.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Markus Caspers, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fleiss, saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğünü, 4’ü ağır 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin 15 yaşında olduğu bildirildi.