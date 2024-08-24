Bakanlıktan Açıklama: Almanya'daki Festival Saldırısında Zarar Gören Türk Vatandaşı Var mı?

Almanya'nın Solingen kentindeki bir festivale bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 8 kişi ise yaralandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, festivalde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, failin hızla yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başbakan Scholz, "Solingen'deki saldırı korkunç. Saldırgan birkaç kişiyi vahşice öldürdü. Az önce Solingen Belediye Naşkanı Tim Kurzbach ile telefonda konuştum. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz, ailelerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Failin bir an önce yakalanması ve yasaların gerektirdiği en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümünü kutlayan insanlara yönelik vahşi saldırı beni derinden sarstı. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Faili yoğun bir şekilde arayan güvenlik güçlerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye yazdı.

'DERİNDEN SARSILDIM'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Alman politikacı Ursula von der Leyen de paylaşımında, "Solingen'deki vahşi saldırıdan dolayı derinden sarsıldım. Düşüncelerim, ölenlerin ve yaralıların aileleriyle birlikte, kendilerine acil şifalar diliyorum. Bu suçun arka planı hızla açıklığa kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN YAKALANAMADI

Dün akşam yerel saatle 21.45 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Halka evde kalma ve şehir merkezinden uzak durma uyarısında bulunan polisin geniş çaplı operasyonu sürüyor.

Saldırının nedeni de henüz bilinmiyor.

DIŞİŞLERİNDEN ALMANYA SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı da Almanya'da meydana gelen saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıda herhangi bir Türk vatandaşının zarar görmediği bildirilerek "Mevcut bilgilere göre, Solingen şehrinde dün yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler, Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA