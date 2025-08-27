İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Boğazı'nda 25 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1Yarış sırasında denizde kaybolan Svechnikov'un, yarış öncesi kaldığı oteldeki görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, Rus yüzücünün otel lobisinde sakin bir şekilde bulunduğu görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un kaybolmasıyla ilgili re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, yarışın organizasyonunda ihmaller olup olmadığı ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği inceleniyor.

İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3

Başsavcılık, emniyet birimlerine yarış sırasındaki görüntülerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi talimatını verdi. Ayrıca, Svechnikov’un kaybolduğu bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Rus Yüzücü Boğaz’da Sırra Kadem Bastı! Masada 3 İhtimal VarRus Yüzücü Boğaz’da Sırra Kadem Bastı! Masada 3 İhtimal VarGüncel

Kayıp Rus Yüzücü İçin Savcılık DevredeKayıp Rus Yüzücü İçin Savcılık DevredeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Boğazı
Son Güncelleme:
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Balıkesir Beşik Gibi! Bir Deprem Daha Oldu: AFAD Son Depremin Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir Beşik Gibi! Bir Deprem Daha Oldu
Karadeniz'in Kalbine Hançer! 51 Bin Ağaç Kesilecek, Su Kaynakları ve Köyler Tehdit Altında Karadeniz'in Kalbine Hançer! 51 Bin Ağaç Kesilecek, Su Kaynakları ve Köyler Tehdit Altında
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma Baba ve 11 Yaşındaki Çocuğun Katili Yakalandı: 'Neden Öldürdün' Sorusuna Pişkin Savunma
'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı! 'Her Şey Dahil Tatil' Diye Geldiler, Başlarına Gelmeyen Kalmadı!
Balıkesir'de Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Korkutan Deprem