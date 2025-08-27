İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Boğazı'nda 25 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Yarış sırasında denizde kaybolan Svechnikov'un, yarış öncesi kaldığı oteldeki görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, Rus yüzücünün otel lobisinde sakin bir şekilde bulunduğu görülüyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un kaybolmasıyla ilgili re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, yarışın organizasyonunda ihmaller olup olmadığı ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği inceleniyor.

Başsavcılık, emniyet birimlerine yarış sırasındaki görüntülerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi talimatını verdi. Ayrıca, Svechnikov’un kaybolduğu bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA