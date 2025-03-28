İstanbul Boğazı'nda Ceset Üstüne Ceset: İki Saat Arayla Aynı Yerde Bulundu

İstanbul Boğazı Baltalimanı mevkiinde 2 saat arayla denizde 2 ayrı ceset bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden bota çıkarılan cansız bedenlerin Murat Şahin ile Onur Ödem’e ait olduğu belirlendi.

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İstanbul Boğazı'nda Ceset Üstüne Ceset: İki Saat Arayla Aynı Yerde Bulundu

Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişi olduğunu fark etti.

DENİZDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Balıkçının yaptığı ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Üstünden Murat Şahin’e ait kimlik kartı çıkan kişinin vücudunda herhangi bir darp izi ya da morluğa rastlanılmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İstanbul Boğazı'nda Ceset Üstüne Ceset: İki Saat Arayla Aynı Yerde Bulundu - Resim : 1

2 SAAT GEÇMEDEN BİR CESET DAHA ÇIKTI

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde bir kişinin daha hareketsiz şekilde deniz yüzeyinde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden ekiplerin boya alarak kıyaya taşıdığı kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin Onur Ödem adlı vatandaşa ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin’in cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul Boğazı'nda Ceset Üstüne Ceset: İki Saat Arayla Aynı Yerde Bulundu - Resim : 2

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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