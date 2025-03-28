Şanlıurfa’da Menfezde Korkunç Vahşet! Yenidoğan Bebeği Öldürüp Attılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, B.M. ve H.M, yenidoğan bebeğini birlikte öldürüp, menfezin kenarına bıraktı. JASAT, 2 yıl süren çalışmanın ardından şüphelileri tespit edip gözaltına aldı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şanlıurfa’da Menfezde Korkunç Vahşet! Yenidoğan Bebeği Öldürüp Attılar

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, 30 Mart 2023 tarihinde ilçede yol kenarındaki bir menfezde bebek cesedi bulunması üzerine soruşturma başlattı.

BEBEĞİ BİRLİKTE TERK ETTİLER

Yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini erkek arkadaşıyla birlikte öldürdüğü ve menfezin kenarına bıraktığı belirlendi.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan B.M. ve H.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, her iki zanlıyı da tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Kaynak: AA

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