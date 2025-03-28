CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişinin yasaklandığını sosyal medyadan duyurdu. Öztürkmen, kararı şöyle duyurdu:

"Hocaya üniversitesine giriş yasağı! Eylemdeki öğrencilerine destek verdiği için Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi yasaklandı! Öğretim üyesinin üniversitesine sokulmadığı bir faşizmle karşı karşıyayız. Bu yazıyı çerçeveletip demokrasi müzesine asmak lazım."

Kaynak: Haber Merkezi