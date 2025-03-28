Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Girişi Yasaklandı

Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişi yasaklandı. Mungan'a getirilen yasağa öğrencilerin eylemlerine destek vermesi gösterildi.

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Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Girişi Yasaklandı

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişinin yasaklandığını sosyal medyadan duyurdu. Öztürkmen, kararı şöyle duyurdu:

"Hocaya üniversitesine giriş yasağı! Eylemdeki öğrencilerine destek verdiği için Doç. Dr. Esra Mungan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi yasaklandı! Öğretim üyesinin üniversitesine sokulmadığı bir faşizmle karşı karşıyayız. Bu yazıyı çerçeveletip demokrasi müzesine asmak lazım."

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Kaynak: Haber Merkezi

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