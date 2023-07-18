İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlardan Can Atalay açıklaması

Hukuksuzca hapiste tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlar, bir açıklama yaparak Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi.

Son Güncelleme:
İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlardan Can Atalay açıklaması

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi davasında yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde bulmuş, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay, hukuksuzca cezaevinde tutulmaya devam ederken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tahliye talebini reddetmişti. 

Sonunda hukuku hatırlayan bir hakim çıktı: Yargıtay 4. Daire üyesi hakim muhalefet şerhi düştü: Can Atalay'ın hakları ihlal edildiSonunda hukuku hatırlayan bir hakim çıktı: Yargıtay 4. Daire üyesi hakim muhalefet şerhi düştü: Can Atalay'ın hakları ihlal edildiGüncel

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Bugün İstanbul Barosu'nun önünde toplanan avukatlar, Can Atalay için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Avukatlar adına açıklamayı okuyan Avukat Lale Büyük Efe, "Kararın arkasında ne varsa adaletle alakası olmadığı çok nettir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile ilgili kararında AYM'nin yanı sıra Ceza Genel Kurulu'nda vurgulanan kararın aksini uygulamaya devam etmektedir. Halen daha HSK sitesinde yayınlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nde belirtilen madde şöyledir: 'Hakim ve savcıların uygulamalarının tutarlı olmasının etik bir ilke ve gerekliliktir.' Bu uygulamaları etik ile nasıl bağlantılandırabilirsiniz" dedi. 

Avukatlar Can Atalay'ın tahliye edilmesini talep etti. 

Etiketler
Can Atalay
Son Güncelleme:
Aşkını çok güçlü yaşayan ve asla ihanet etmeyen 4 burç! Onlarla keyif almamak imkansız... Aşkını çok güçlü yaşayan ve asla ihanet etmeyen 4 burç! Onlarla keyif almamak imkansız...
Mangal yaparken bilmeniz gereken püf noktalar. Etin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor Mangal yaparken bilmeniz gereken püf noktalar. Etin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor
ÖTV zammının iptali için Danıştay'a ikinci dava ÖTV zammının iptali için Danıştay'a ikinci dava
Akaryakıta gelen dev zamlar nakliyecileri vurdu: Kontak kapattılar Akaryakıta gelen dev zamlar nakliyecileri vurdu: Kontak kapattılar
ÇOK OKUNANLAR
Ona sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı
Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor İki vergide daha artış bekleniyor
Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi
Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı
Asgari ücret, emekli zammı derken beklenen haber geldi: 'Yüzde 20-30 oranında zam gelebilir' Asgari ücret, emekli zammı derken beklenen haber geldi: 'Yüzde 20-30 oranında zam gelebilir'