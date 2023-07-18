İstanbul Barosu önünde toplanan avukatlardan Can Atalay açıklaması

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Gezi davasında yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulması ve tahliyesine karar verilmesi yönündeki başvuruyu reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde bulmuş, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili olarak seçilen Can Atalay, hukuksuzca cezaevinde tutulmaya devam ederken, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tahliye talebini reddetmişti.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMA

Bugün İstanbul Barosu'nun önünde toplanan avukatlar, Can Atalay için bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Avukatlar adına açıklamayı okuyan Avukat Lale Büyük Efe, "Kararın arkasında ne varsa adaletle alakası olmadığı çok nettir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile ilgili kararında AYM'nin yanı sıra Ceza Genel Kurulu'nda vurgulanan kararın aksini uygulamaya devam etmektedir. Halen daha HSK sitesinde yayınlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nde belirtilen madde şöyledir: 'Hakim ve savcıların uygulamalarının tutarlı olmasının etik bir ilke ve gerekliliktir.' Bu uygulamaları etik ile nasıl bağlantılandırabilirsiniz" dedi.

Avukatlar Can Atalay'ın tahliye edilmesini talep etti.