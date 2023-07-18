ÖTV zammının iptali için Danıştay'a ikinci dava

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner aracılığıyla, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

ÖTV zammının iptali için Danıştay'a ikinci dava

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına, Resmi Gazete'de önceki gün yayınlanan ve akaryakıttan alınan ÖTV’yi artıran 7390 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle bugün Danıştay’da dava açtı.

Avukat Ece Güner’in Danıştay’a verdiği dava dilekçesinde; “Cumhurbaşkanı kararı açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır, bu düzenleyici idari işlemin uygulanması durumunda ülkemiz ve tüm toplum üzerinde telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayan zararlar vuku bulacaktır” denildi.

İKİNCİ DAVA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu kararının iptali istemiyle bugün DEVA Partisi de Danıştay’da dava açmıştı.

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