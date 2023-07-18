Akaryakıta gelen dev zamlar nakliyecileri vurdu: Kontak kapattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte benzinin litre başına 2,52 TL olan ÖTV tutarı 7,52 TL'ye; motorinin litresinden alınan 2,05 TL'lik ÖTV tutarı ise 7,05 TL'ye yükseltilmişti. LPG'den (otogaz) alınan ÖTV ise litre başına 5,77 TL oldu.

Yenigün’den Alper Temiz’in haberine göre, akaryakıta gelen zamların ardından nakliyeciler kontak kapatmak zorunda kaldı. Nakliyeciler İzmir’de yaptıkları eylemle zamları protesto ederek zamların geri alınmasını talep etti.

Nakliyecilerin kontak kapatması toptan ürün sevkiyatında aksamalara neden olurken önümüzüdeki günlerde sevkiyatta yaşanacak sıkıntıların fiyatlara zam olarak yansıyacağı belirtildi.

‘ÇOK CİDDİ FİYAT ARTIŞI OOLACAK’

İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başakanı Yıldırım Kaya, "Nakliyecilerin İzmir'de kontak kapatma nedeni elbetteki son darbe olan ÖTV zamlarıdır. Bu, toptancılara, oradan da esnaf ve vatandaşa maalesef çok ciddi bir fiyat artışı olarak yansıyacaktır. Uzun mesafe nakliye gerektiren ürünlerde şehirler arasında ciddi fiyat farkları oluşacak" diye konuştu.

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"MTV'ye gelen yüzde 100'lük zam ve akaryakıta gelen yüzde 27'lik ÖTV zammı, dolayısıyla nakliye fiyatlarını da yüzde 50 artıracak. Bu fiyatları vermek istemeyen müteşebbisler de büyük bir sıkıntı çekerken, veremeyenler ise muhtemelen batacaklardır. Doğal olarak sınırımızın altında taşımalar artacak. En nihayetinde bizler de, döngümüz bozulduğu için zarar edeceğiz. Zaten tırcılar kontak kapattılar. Arz talep meselesi ise maalesef çok kötü bir ortama doğru gitti. Vatandaşların ise evine girecek olan her türlü üründe de, çok ciddi bir fiyat artışı yaşanacak. Haliyle 11 bin 402 lira olan asgari ücret zammının hiçbir şekilde önemi kalmadı.”