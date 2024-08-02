İslam Memiş'ten Son Tahminler... Altın ve Dolar Düşecek Mi?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa, altın, gümüş ve dövize ilişkin değerlendirme ve öngörülerini YouTube kanalındaki yayınında paylaştı. Borsa İstanbul'un ayın ilk gününe 10 bin 877 puanda başladığını belirten Memiş, düşüş beklentisi olduğunu hatırlatarak "10 bin 700 altındaki rakamlar alım fırsatı, sonra 11 bin üzerine kendini atabilir uyarılarım vardı. Bu hafta 10 bin 700 puan altına kadar sarktı, sert bir şekilde geriledi. 10 bin 800 üzerinde tutunabilirse 11 bin puanı hedef alan trend oluşabilir" dedi.

DOLAR İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Doların 33 lira altına düştüğü rakamların kalıcı olmayacağını bir kez daha yineleyen Memiş, yıl sonu için 40 lira tahmininin korunduğunu söyledi ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğine yönelik beklentisini paylaştı.

ONS ALTIN

Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

"Ons altın 2426 dolar seviyesinde. Bu haftaki ajandamızda 2450 dolara kadar yükselecek, oradan satış gelecek beklentimiz vardı. Yine ons altın, Fed Başkanı'nın açıklamasından sonra 2458 dolara kadar yükseldi. 2435 doları gördü.

Kısa vadeli baskılanmanın devam edeceğini öngörüyorum. Jeopolitik riskler tırmanmazsa satış baskısı devam edebilir. İran tarafında riskler olursa 2480 direncini tekrar test edebilir. Bu haftaki beklentimiz gerçekleşmiş oldu. 2450 dolara kadar yükseliş, oradan tekrar satış oldu.

2600 dolara kadar Fed'in faiz indirimini fiyatlayan bir ons altın, 2600 dolar üzerinde de savaşı fiyatlayan bir ons altın göreceğiz. Yıl sonu beklentimiz yukarı, düşüşler alım fırsatı.

GRAM ALTIN

Gram altında yine her hafta uyarım şöyleydi. Her düşüş bir alım fırsatı. Ons altını takip eden gram altın göreceğiz. Gram altın TL'de 2520 - 2620 lira aralığını takip edeceğiz demiştim. 2623 lira fiziki tarafta gerçekleşti.

Ons altının gerilemesiyle gram altın geriledi. 2580 lira destek seviyesi var ons altın nedenli. Ancak jeopolitik gerilimi tırmandıran gelişme olursa yükselişi takip edeceğiz.

'MİKTARA BAKIN, FİYATA DEĞİL'

Ağustos ayının ikinci işlem günündeyiz. Ağustosta zirve seviyemizi 2730 lira olarak bekliyoruz. Her ay yeni rekor denemesi ile yoluna devam ediyor.

Siz hanicilere bakmayın. Siz miktara bakın, fiyata değil. Siz her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edin. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira."