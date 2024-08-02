Tam 'Kurtulduk' Derken Yeniden Başlıyor! Kovid-19 Kabusu Geri Döndü

2019 yılında ilk vakanın Çin'de çıkmasıyla başlayan küresel sağlık krizi koronavirüs, 11 Mart 2020'de ilk vakanın görülmesiyle Türkiye'de de başlamıştı. Yıllar süren pandemi bitse de virüsün yayılımı dönemsel olarak devam ediyor.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, tüm dünyada yaygın olan koronavirüs hastalığının belirtilerini taşıyan yeni varyant ile ilgili bilgi verirken, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

'VİRÜS HALA ORTALIKTA DOLAŞIYOR'

Dr. Demir, “Kovid-19 pandemisinin ilan edilmesinin üzerinden dört yıldan fazla bir süre geçti, ancak küresel pandemiye neden olan virüs hala ortalıkta dolaşıyor. KP.3 uzun bir serinin en sonuncusu oldu. Bu varyant belli bir mevsimsel bir seyir izlemiyor ve salgın dalgası yılın herhangi bir döneminde ortaya çıkabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde (CDC) salgınları inceleyen uzmanlar, her yıl Temmuz ayında Kovid vakaları ve hastaneye yatışlarda ani bir artış gözlemlendiğini belirtiyor. Buna, yaz dönemi dalgası adını veriyorlar. Bu yaz, Kovid dalgasının yayılımının artmasının insanların festival ve konserler gibi fiziksel yakınlık gerektiren ortamlarda bulunması ve klimaların aşırı kullanılması sonucu havanın kuruması ile açıklıyorlar” dedi.

YENİ VARYANTIN BELİRTİLERİ NELER?

CDC’nin belirlediği KP.3 için muhtemel belirtiler listesi, önceki varyant JN.1 için olanlarla aynı olduğuna dikkat çeken Dr. Demir, belirtilerin kişiye göre farklılık gösterebildiğini de belirtti. Dr. Demir, “Virüs vücuda girdikten sonra belirtiler iki hafta içinde ortaya çıkabiliyor. Genel belirtiler, ateş/titreme, eklem ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, mide bulantısı/kusma, ishal olarak kendini gösterirken, kişiye göre farklılık gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, maske takılmasının, hijyene önem verilmesinin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yönde beslenme veya takviye gıda almanın, kapalı alanların sık sık havalandırılmasının, mevcut aşıların koronavirüsün yeni varyatlarından korunmak için önem arz ettiğini dile getirdi. Dr. Demir, ”Hastalığı çabuk atlatabilmek için doğru ve dengeli beslenmeye, yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmek, doktor önerisi ile vitamin almak, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan kaygı ve stresten uzak durmak, yeterli ve düzenli uyku, dinlenme hastalığı daha çabuk atlatmanızı sağlayacaktır” diye konuştu.

Kaynak: İHA