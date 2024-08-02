Roketsan’ın Test Merkezinde Facia: Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Uçurumdan Düştü

Roketsan ekibinin Sinop’ta yaptığı test atışları sırasında facia yaşandı. Atış sırasında çıkan yangına müdahale eden 22 yaşındaki itfaiye eri, uçurumdan düştü. İtfaiyeci Kadir Eren Öter'in cansız bedenine ulaşıldı.

Roketsan’ın Test Merkezinde Facia: Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Uçurumdan Düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan bünyesindeki itfaiye biriminde görev yapan Kadir Eren Öter, geçtiğimiz gün test merkezinin yakınlarında meydana gelen yangına müdahale ettiği sırada uçurumdan düştü.

Haber üzerine bölgeye; Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait AB-412 helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 adet Cougar helikopteri, AFAD, İtfaiye, Ambulans ve Deniz Polis Tim’i sevk edildi.

Gece boyunca da devam eden arama-kurtarma çalışmalarından sabah saatlerinde, üzücü haber geldi. Roketsan İtfaiye Personeli Kadir Eren Öter’in naaşı, kayalıklarda tespit edildi ve bölgeden alındı.

Acı olayla ilgili olarak Roketsan tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimiz atışlı test faaliyetleri sırasında yakında bulunan ormanlık alanda ortaya çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekimizde görevli çalışma arkadaşımız Kadir Eren ÖTER elim bir kaza geçirmiştir. Kazanın ilk meydana geldiği andan itibaren şirketimiz ve devletimizin ilgili birimlerince tüm imkanlar seferber edilerek yapılan arama kurtarma faaliyetlerine rağmen Roketsan Ailemizin değerli ferdi Kadir Eren ÖTER’i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Görev şehidimiz Kadir Eren ÖTER’e Allah’tan rahmet, geride bıraktığı ailesi, sevenleri ve Roketsan Ailemize sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Roketsan’ın Test Merkezinde Facia: Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Uçurumdan Düştü - Resim : 1

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