Dövizde 'Haniye' Etkisi! Dolar Rekor Tazeledi

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesiyle tüm gözler döviz kurundaki hareketliliğe kilitlenmişti. Serbest piyasada 33,1750 liradan alınan dolar, haftanın son işlem gününe 33,1770 liradan başladı. Dolar daha sonra rekor tazeleyerek 33,3160 lirayı gördü.

Euro ise güne 35,8360 liradan başlayıp 36,1550 lirayı gördü.

TL nisan ve mayıs aylarında dolar karşısında yatay bir seyir izlemişti. Döviz kurunda bayram tatilinde artış yaşanmış, piyasaların açılmasının ardından da dolar 33 lirayı geçerek rekor kırmış, sonrasında 32 lira seviyelerine gerilemişti.

35 liranın üzerinde seyreden euro kuru ise 36'yı geçerek rekor kırmıştı. Dün doların satış fiyatı 33,0620 lira, euronun satış fiyatı ise 35,8340 lira olmuştu.

Kaynak: AA