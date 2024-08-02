Yatırımcılar Dikkat! Uzman İsim Gram Altında İki Önemli Hedefi Açıkladı

Fed faiz kararı ve Orta Doğu’da artan gerilimin ardından yatırımcıların gözü borsadaki dalgalanmalara kilitlendi. Yurt içinde gram altın fiyatı yükseliş gösterirken, bu hafta genelinde düşüş gösteren BIST100 endeksi de perşembe günü yönünü yukarı çevirdi.

Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Ekonomist Tuğba Ekin şu ifadeleri kullandı:

'Fed Başkanı Jerome Powell, 'Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olacağını öngörmediğimizi belirtik. İkinci çeyrekte enflasyon verileri güvenimizi artırdı ve daha iyi veriler bu güveni daha da güçlendirecektir. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz' dedi.

ABD’de enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceği ihtimali altında yükselişi getirdi. Perşembe günü ise altında sınırlı kar realizasyonları gördük. Risk taşımak istemeyen yatırımcılar kar realizasyonunu tercih ediyor.

GERİLİM ALTIN, DOLAR VE PETROLÜ NASIL ETKİLEDİ?

Altın güvenli liman olduğu için gerilimlerden yukarı yönlü etkilenirken, borsa ise belirsizlikten negatif etkileniyor. Petrolde jeopolitik gerilimler yukarı yönlü fiyatlama beklentilerini güçlendirirken, küresel tarafta zayıflayan PMI rakamları ise talep etkisinde aşağı yönlü baskı yapıyor. Petrolün aynı zamanda birçok alanda kullanılan ham madde olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla agresif fiyatlama beklentisi henüz piyasada oluşmuş değil fakat küresel petrol fiyatlarında dalgalanmalar devam edecektir. Brent petrol için 77-83 dolar bandı, ham petrol için 75-80 dolar bandı takip edilebilir.

GRAM ALTINDA İKİ ÖNEMLİ HEDEF

Altında genel beklenti orta uzun vadede yukarı yönlü devam ederken jeopolitik gerilimler ve Kasım ayında ABD seçimleri olması, bu süreçte ise Fed yetkililerinin açıklamaları ile aslında agresif fiyatlama oluşturabilecek birçok sebep ihtimaller dahilinde görünüyor. Bu kaygan zeminde gram altın için yukarı yönlü ilk hedef 2.680 lira olabilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.500 lira altı alım fırsatı verebilir.

NEGATİF UNSUR FAZLA

10.630 puan seviyesi BIST100 endeksi için güçlü alt trend desteğiydi. Çarşamba günü 10.638 puan seviyesinde kapanış gerçekleşirken, teknik açıdan aşırı satış alanında öğleden sonra alımların ön plana çıkması ve hatta akşam seansında vadeli işlemlerde gerçekleşen alım yönlü işlemler perşembe günü için pozitif açılış beklentisini güçlendirdi. Endeks için 11.000 puan ve üzeri hala mümkün. Fakat 11.000 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık için endeksin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Mevcut gündem başlıklarında çok fazla negatif unsur olması 11.000 puan üzeri tutunmayı son günlerde zorlaştıracak gibi görünüyor. Gündem çok hızlı değişiyor bir anda beklentiler de 180 derece değişebiliyor. Verileri anlık takip etmek çok önemli.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDERSE DOLAR DÜŞER Mİ?

Fed bağımsız bir merkez bankası olmasına rağmen, ABD seçimleri öncesinde şahin bir tutum sergilemeyecektir diye düşünüyorum. Eylülde faiz indirimi ihtimali var fakat faiz indirimlerinin hızla gerçekleşmeyeceğini ve yumuşak bir geçiş olacağını bekliyorum. Dolar endeksinin yukarı yönlü devam edeceğini ve 110 seviyesini yıl sonu gelmeden yeniden test etmesini bekliyorum. Bu öngörümü ise hizmet enflasyonundaki katılaşma, önümüzdeki aylarda belirsizliğin yoğun olduğu çok alt başlık olması ve jeopolitik gerilimlere dayandırabiliyordum. Fakat ABD enflasyonundaki iyi veriler devam ederse dolar endeksinde yukarı değil, aşağı yönlü beklentilere yönelmek daha doğru olur. Eğer Fed Eylül ayında faiz indirimlerine başlarsa bu dolar/TL üzerinde olumlu etki oluşturur. Yatay pozitif devam eden dolar/TL ‘de yavaşlama görebiliriz.'