Vatandaş Borç Batağında Çırpınıyor: Kredi Kartı Alacakları 1,5 Trilyona Dayandı

Ekonomik kriz ve artan enflasyonla birlikte vatandaşlar borç batağına saplandı. Acı tablo Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine de yansıdı.

BDDK’nin bülteninde kredi hacmi, 26 Temmuz haftasında 84 milyar 862 milyon lira artarak 14 trilyon 363 milyon liraya çıktığı bildirildi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 184 milyar 560 milyon lira artarak 16 trilyon 931 milyar 595 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

BDDK’nin bülteninde, tüketici kredilerinin tutarı ilgili dönemde 15 milyar 883 milyon lira yükselişle 1 trilyon 745 milyar 155 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 449 milyar 772 milyon lirası konut, 86 milyar 738 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 208 milyar 645 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

26 Temmuz haftasında, taksitli ticari kredilerin tutarı da 10 milyar 963 milyon lira artarak 1 trilyon 745 milyar 850 milyon oldu.

Bankaların bireysel kredi alacakları ise yüzde 2,4 artış göstererek trilyon 496 milyar 629 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 519 milyar 908 milyon lirasını taksitli, 976 milyar 721 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

KKM BAKİYESİ YİNE GERİLEDİ

İktidarın Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkma hamleleri sonrasında bakiyelerde düşüş eğilimi sürdü. 26 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 834 milyon lira artışla 241 milyar 220 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 181 milyar 983 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 41 milyar 186 milyon lira yükselerek 3 trilyon 64 milyar 549 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,6 ve 49 milyar 706 milyon liralık azalışla 1 trilyon 832 milyar liraya geriledi.