Dolar Sahiplerine Soğuk Duş: Merkez Bankası Kararıyla Resmen Yasaklandı

"KKM'DEN HIZLI ÇIKIŞI SORUNLU BULUYORUM"



Birçok ekonomist, atılan adımın etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunurken, İris Cibe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"KKM'ye 6 aya kadar 7.5%,1 yıla kadar 5% stopaj geldi.



Klasik mevduatta stopaj değişmedi ve 31/10'a kadar uzatıldı Ben buradan, Ekim'e kadar faiz indirimi yok, sıkılık devam etsin, zaten likidite faizi düşürüyor anlayışını okuyorum.



KKM'den hızlı çıkışı sorunlu buluyorum..."