Dolar Sahiplerine Soğuk Duş: Merkez Bankası Kararıyla Resmen Yasaklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 21 Aralık 2021 tarihinde ani kur artışını engellemek amacıyla hayata geçirdiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında tarihi bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğin KKM'den çıkışları hızlandırması beklenirken, ekonomistler, KKM'de yaşanacak ani tasfiyenin bir kur krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılının son çeyreğinde zirveye ulaşan kur krizlerinin önüne geçebilmek amacıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını yürürlüğe sokmuştu.
2 yılı aşan sürede Hazine'ye 850 milyar liranın üzerinde maliyeti olan uygulama için geçtiğimiz yıl göreve gelen yeni ekonomi yönetimi tasfiye çalışmalarını başlatırken, bu doğrultuda en dikkat çeken gelişme Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile geldi.
'SIFIR VERGİ' UYGULAMASINA YASAK
Bugüne kadar atılan adımlarda TCMB, TL cinsi KKM'lere yönelik kısıtlamalar içerirken, kur korumalı mevduat havuzunun büyük bölümünü oluşturan döviz cinsi KKM'ye dair herhangi bir kısıtlama kararı alınmamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "KKM 2024 yılının sonuna kadar sıfırlanacak" sözleri doğrultusunda tasfiye sürecini hızlandıran Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile KKM'ye 6 aya kadar 7.5%,1 yıla kadar 5% stopaj vergisi geldi.
KKM'DEN ÇIKIŞLARI HIZLANDIRACAK
Yaklaşık 3 aydır yatay seyir izleyen KKM çıkışlarının bu kararla birlikte hızlanması beklenirken, ekonomistler atılan adımın doğurabileceği tehlikeler üzerinde yoğunlaştı.
31 Mart sonrası yatay seyir izleyen dolar kuru için tetikleyici bir etki yaşanabileceği aktarılırken, KKM'de bulunan 55 milyar dolarlık varlığın Türk lirası mevduatı yerine döviz tevdiat hesaplarına gitmesi halinde yeni bir kur krizinin patlak verebileceği uyarıları yapıldı.
BANKALARA YENİ 'TL MEVDUAT' TALİMATI
Bu endişelerin önüne geçebilmek amacıyla Merkez Bankası, hafta boyunca bankalara gönderdiği talimatlar ile son günlerde düşüşe geçen mevduat faizlerinin yeniden yükseltilmesini istedi.
KKM'den çıkacak paranın, cazip TL mevduat faizleri ile Türk lirasına doğru yönelmesini hedefleyen TCMB, böylelikle döviz tevdiat hesaplarına girişi de sınırlı tutmayı ve dolar/TL paritesinde yaşanacak muhtemel artışları engellemeyi amaçlıyor.
"KKM'DEN HIZLI ÇIKIŞI SORUNLU BULUYORUM"
Birçok ekonomist, atılan adımın etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunurken, İris Cibe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"KKM'ye 6 aya kadar 7.5%,1 yıla kadar 5% stopaj geldi.
Klasik mevduatta stopaj değişmedi ve 31/10'a kadar uzatıldı Ben buradan, Ekim'e kadar faiz indirimi yok, sıkılık devam etsin, zaten likidite faizi düşürüyor anlayışını okuyorum.
KKM'den hızlı çıkışı sorunlu buluyorum..."