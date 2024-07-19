Mehmet Şimşek: TL’ye Güven Artıyor, KKM Azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün BDDK tarafından 1 trilyon 942,6 milyar TL'ye gerileyen KKM hesaplarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Türk Lirasına güven artıyor.” değerlendirmesi yapan Bakan Şimşek, “Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor.” dedi.

Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek: TL’ye Güven Artıyor, KKM Azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, TL’ye güven artıyor diyerek bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TL’ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir.

Mehmet Şimşek: TL’ye Güven Artıyor, KKM Azalıyor - Resim : 1

KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor."

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) BDDK KKM Kur Korumalı Mevduat (KKM)
Son Güncelleme:
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor... Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor...
Ünlü Şirket Resmen Satılıyor: İhracatın Yüzde 10'unu Karşılıyordu, 100 Bin Çalışanı Var! Ünlü Şirket Resmen Satılıyor: İhracatın Yüzde 10'unu Karşılıyordu, 100 Bin Çalışanı Var!
Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu... Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 12 İl İçin Uyardı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor Meteoroloji 12 İl İçin Uyardı!
Microsoft’un Yazılım Sisteminde Küresel Sıkıntı! Hastaneler, Havalimanları, Bankalar, Borsa... Bir Açıklama Daha Geldi Dünya Genelinde Sistemler Çöktü, Microsoft'tan Bir Açıklama Daha Geldi
ATSO Başkanı Ali Bahar Tekne Kazasında Hayatını Kaybetti! Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayatını Kaybetti!
Süleyman Soylu'nun Sağ Kolu da O Listede: İşte Büyükelçilik Atamalarının Tamamı... Süleyman Soylu'nun Sağ Kolu da O Listede
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İntihar! Cemil Tugay'ın En Yakınındaki İsim…. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İntihar!