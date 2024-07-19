Ünlü Şirket Resmen Satılıyor: İhracatın Yüzde 10'unu Karşılıyordu, 100 Bin Çalışanı Var!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ünlü şirketi resmen satışa çıkardı.

Kayyım olarak Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yönetilen Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için satış ihalesine gidildi. Yaklaşık bin 100 personeliyle Kayseri'deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO 500 listesinde 91. sırada yer alıyor.

TMSF’nin verilerine göre HES Kablo, 2023'te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti. HES Kablo geniş satış ağıyla, Avrupa'ya olmak üzere birçok ülkeye kablo ihraç ediyor. Şirket, kablo ihracatının yüzde 10'unu tek başına karşılıyor.

28 Ağustos 2024'te düzenlenecek ihale ile Hazine'ye ait payların satılacağı Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar lira muhammen bedel tespit edildi. TMSF'nin internet sitesinden ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilecek olan yatırımcıların, 26 Ağustos 2024'e kadar kapalı zarfla teklif sürecini tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem