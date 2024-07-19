Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1900 lira olarak belirlendi.

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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,1 azalarak 1 milyar 825 milyon 196 bin 292 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 18.00 ila 23.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 653 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 645 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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