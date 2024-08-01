Dev Zam Sonrası Ekonomistler Uyardı! İktidarın Enflasyon Hesabı Yine Vatandaşın Cebini Vurdu

Yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatına da zam yapıldığı açıklandı. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadığı aktarıldı.

SANAYİ ABONE ÜCRETİNE YAKLAŞTI

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

'EN MAKUL SEVİYE'

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" ifadesi kullanıldı.

'YIL SONU ENFLASYONUNA GÖRE ZAM YAPILDI'

Doğal gaza gelen dev zam sonrası ekonomistler de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten doğal gaz zammını değerlendirirken, resmi yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 38 olduğu için doğal gaz zammının da yüzde 38 ile sınırlı tutulduğunu söyledi. Kara, bu zamlarla birlikte yıl sonunda enflasyonun yüzde 38'e düşme olasılığının sıfırlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Yıl sonu resmi enflasyon hedef/tahmini yüzde 38 olduğundan elektrik ve doğal gaza yapılan zam yüzde 38 ile sınırlı tutuldu. Fakat bu zamlar yapıldığı için enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e düşme olasılığı sıfırlandı."

'STAGFLASYON YAŞANACAK'

Hakan Kara, enflasyonun alım gücünü eritmeye devam etmesine karşı ücret artışlarının sınırlı yapılması aynı zamanda elektrik-doğal gaz-ulaştırma gibi seçim sonrası gecikmiş zamların hayata geçirilmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte stagflasyon yaşanacağını söyledi. 2024 yılının kalan zamanının yurttaşlar için zor geçeceğini ifade eden Kara, şunları söyledi: "Son dönemde enflasyonun alım gücünü eritmeye devam etmesine rağmen ücret artışlarının sınırlı yapılması ve elektrik-doğal gaz-ulaştırma gibi seçim sonrası gecikmiş zamların hayata geçirilmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte stagflasyon yaşanacak. Yılın kalanı vatandaş için zor geçecek.''

'İKTİDARIN EKONOMİ POLİTİKALARINI SÜRDÜRMESİ RİSKLİ'

Ekonomist Serkan Özcan ise dev doğal gaz zammını reel ücretlerin düştüğü yerde bu kadar büyük zamların uygulanması sebebiyle iktidarın ekonomi politikasını sürdürebilmesi için risk olduğunu ifade etti. Özcan, idarecileri yeni bir bölüşüm politikasını çalışmaya davet ederken şu ifadeleri kullandı:

"Önce elektriğe, şimdi de doğal gaza yüzde 38 zam geldi. Ağır enflasyon nedeniyle reel ücretlerin bu kadar düştüğü bir yerde bu denli büyük zamlar, uygulanmakta olan eksik ekonomik programının sürdürülebilirliği için bile ciddi risk. Bu yoksulluk şartlarında bütün bedeli vergi ve zamlarla milletin sırtına yıkmak ülkede istikrarsızlık yaratma potansiyeline sahip. İktidar bu riskleri tamamen arka plana iterek yönetiyor ülkeyi. Sırf muhalefet olsun diye değil çok samimi bir biçimde idarecileri derhal yeni bir bölüşüm politikasını çalışmaya davet ediyorum. Zîrâ bu terazi bu kadar sıkleti çekmez."

'DOĞAL GAZ DÜNYADA DÜŞÜYOR'

Ekonomist Barış Soydan da doğal gaz fiyatlarının dünyada düştüğüne ama Türkiye'de arttığına dikkat çekerek, zammın bütçe açığını kapatmak için yapıldığını söyledi. "Doğal gaz fiyatları dünyada düşüyor, hem de ne düşüş. Yılbaşından bu yana yüzde 31, son bir yılda yüzde 50. Bu arada dolar da aylardır kıpırdamıyor. Doğal gaza zam piyasa dinamikleri ve kurla ilgili değil, bütçe açığını kapatmak için."