Vergi Paketi Yürürlüğe Girdi! En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 Lira Oldu
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olmasını içeren Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenleri ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Kaynak: ANKA