Vergi Paketi Yürürlüğe Girdi! En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 Lira Oldu

Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenleri ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Kaynak: ANKA