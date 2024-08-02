YAŞ Kararları Resmi Gazete’de

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAŞ Kararları Resmi Gazete’de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

YAŞ Kararları Açıklandı: İşte Tüm Atama, Terfi ve Emeklilikler!YAŞ Kararları Açıklandı: İşte Tüm Atama, Terfi ve Emeklilikler!Güncel

Kaynak: AA

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