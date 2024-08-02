Erdoğan İmzaladı! 'Katliam Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi

"Katliam yasası" olarak adlandırılan yeni Hayvan Koruma Yasası, tepkilere rağmen AKP ve MHP oylarıyla Meclis'te kabul edildi. 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece bu geceden itibaren resmen yürürlüğe girmiş oldu.

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Erdoğan İmzaladı! 'Katliam Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi

Sokak köpeklerinin katledilmesinin önünü açan AKP'nin sunduğu 17 maddelik yasa teklifi, tüm tepkilere rağmen Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin yeni sayısı yayımlandı. Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeyi içeren ve TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Maddede 'Katliam Yasası': Yeni Düzenleme Nasıl Olacak?11 Maddede 'Katliam Yasası': Yeni Düzenleme Nasıl Olacak?Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
hayvan hakları Hayvan Köpek Resmi Gazete
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