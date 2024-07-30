11 Maddede 'Katliam Yasası': Yeni Düzenleme Nasıl Olacak?

Hayvanseverler başta olmak üzere kamuoyundan büyük tepki çekmesine rağmen, ‘kanlı yasa’ olarak adlandırılan Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamaya 594 milletvekili arasından 500 milletvekili katılırken, 17 maddelik teklifin 5. Maddesi sokak köpeklerinin katledilmesinin önü açıldı.

'KANLI YASA' NELER GETİRDİ?

Kamuoyunun tepkisini çeken yasayla gelen düzenlemeler ise özetle şöyle oldu:

1- Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidildi ve Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklendi.

2- Kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunlu olduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramlarının açık şekilde tanımlanmasına karar verildi.

3- Kanunun önceki halinde "yakala-kısırlaştır-sal” ifadeleri kaldırılırken, hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliğine gidilmesine karar verildi. Bakımevlerinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" ifadeleriyle belirtildi.

4- Hayvan bakımevleri dışında bir hayvanın bakımını üstlenenin, onun yasal sorumluluğunu da alarak sahiplenmesi suretiyle yapılabileceğinin altı çizilirken, Kanun’un ilkeleri arasında bulunan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir" rafa kaldırıldı.

5- Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları sahiplenmek isteyen ve Kanun'da öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eş güdüm sağlanması esas olacak.

6- Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlaması ve eğitim çalışmaları yapması öngörüldü.

7- Bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılması ve doğru ve güncel veri sağlanabilmesi için bakımevlerine alınan hayvanların Bakanlığın veri sistemine kaydedileceği belirtildi.

8- Hayvanseverlerin en çok tepkisini çeken ve sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açacak madde ise, 5. Madde oldu. Bu maddeye göre, bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki "Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır" hükümleri uygulanacak.

9- Yerel yönetimler sahipsiz köpeklerle ilgili yürütülen iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almakta yetkili olacak.

10- Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak desteğin kapsamı genişletilecek. Buna göre de insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla bakımevleri, hastaneler ve ameliyathaneler kurmak; bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

11- Sahipli hayvanların terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilmesi öngörüldü.