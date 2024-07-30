Öğrencilerin Uygulamalı Tarım Yaptığı Araziye Asfalt Tesisi Yapılacak!

Suşehri Tarım Meslek Lisesi olarak bilinen Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tarım arazisi için skandal bir karara imza atıldı.

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulamalı tarıma yapılan yaklaşık 180 dönüm araziye sahip. Bu arazinin 40 dönümü arpa, 45 dönümü yonca üretimine ayırılırken 12 dönümünde ise kiraz bahçesi var. Ayrıca iki dönümünde üzüm bağı yer alırken kanatlı hayvanlar kümesler, seralar ve sulama sistemlerinin yer aldığı alanlar da bulunuyor. Hatta okulun traktörleri, römorkları ve birçok tarımsal makinası dahi var. Ancak birinci sınıf tarım arazisi olduğu da belirtilen liseye ait bu alana, Sivas Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından asfalt plenti tesisi inşa edilecek.

24 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Sivas ili Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan, bakanlığımıza tahsisli ve imar planlarında ‘tarım meslek lisesi’ alanında kalan Sivas İl Özel İdaresi tarafından asfalt plenti tesisi yapılmak üzere dosta hazırlandı ve Suşehri Belediyesi’ne gönderildi. Bu nedenle bakanlık görüşümüz talep edilmektedir. Taşınmaza, eğitim hizmetlerinde kullanmak üzere ihtiyaç olmadığı değerlendirilmekte ve söz konusu alana asfalt plenti tesisi yapılmasının valilikçe uygun olduğu belirtilmektedir.”

‘ZİRAAT FAKÜLTESİ GİBİ LİSE’

Tarım alanı yok edilmek istenilen lise hakkında önceki yıllarda “Geleceğin ziraat mühendisleri bu lisede yetişiyor”, “Ziraat Fakültesi gibi lise: Öğreniyor, üretiyor ve kazanıyorlar” başlıklarıyla haberler yapılmıştı.