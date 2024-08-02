Altın ve Dolar Uçuşta, Borsa Düşüşte

Haftanın son işlem gününde altın ve dolar yükselişe geçerken borsa yüzde 1,27 düşüşle 10.661,45 puandan başladı.

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Altın ve Dolar Uçuşta, Borsa Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 136,64 puan ve yüzde 1,27 azalışla 10.661,45 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66 ve holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık ve inşaat oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 10.798,09 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlediğini kaydederek, bugün ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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