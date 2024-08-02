SGK Açıkladı: En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK, 12 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının 7 Ağustos'ta hesaplara yatacağını açıkladı.

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SGK Açıkladı: En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama daha geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

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"2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz."

Vergi Paketi Yürürlüğe Girdi! En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 Lira OlduVergi Paketi Yürürlüğe Girdi! En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 Lira OlduEkonomi

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli
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