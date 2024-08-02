SGK Açıkladı: En Düşük Emekli Maaşı Farkı Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu
En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK, 12 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının 7 Ağustos'ta hesaplara yatacağını açıkladı.
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama daha geldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
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"2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz."
2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi.— SGK (@sgksosyalmedya) August 2, 2024
Fark aylık ödemelerinizi 𝟕 𝐀𝐠̆𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz. pic.twitter.com/ZkideAPzLi
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