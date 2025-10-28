İş Yerinde Dehşet! Rastgele Ateş Açtı, 12 Kişiyi Yaraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde sanayi sitesinde korku dolu anlar yaşandı. Horozluhan Mahallesi’ndeki bir oto bakım servisinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi elindeki av tüfeğiyle iş yerine girerek rastgele ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği 12 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA