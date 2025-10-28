Gmail Kullanıcıları Dikkat! Sizin Hesabınız da Çalınmış Olabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gmail kullanıcıları için büyük bir güvenlik alarmı verildi. Yaklaşık 183 milyon hesaba ait kullanıcı adı ve şifrelerin internete sızdırıldığı ortaya çıktı. Veri ihlalinin Nisan ayında gerçekleştiği, ancak olayın 'Have I Been Pwned' adlı sızıntı takip platformu tarafından kısa süre önce fark edildiği açıklandı. Platformun yöneticisi Troy Hunt, bu verilerin internetteki farklı sızıntılardan derlenerek oluşturulduğunu belirtti. Kayıtlara göre, toplamda 917 farklı siteden 15 milyardan fazla hesap ihlal edildi.

TEHLİKE BUNUNLA SINIRLI DEĞİL

Uzmanlara göre tehlike yalnızca Gmail ile sınırlı değil. Aynı e-posta adresleriyle bağlantılı sosyal medya, banka ve alışveriş hesapları da risk altında olabilir.

NE YAPILMALI?

Siber güvenlik uzmanları, Gmail kullanıcılarına şu uyarılarda bulundu:

Şifrenizi derhal değiştirin.

İki aşamalı doğrulama (2FA) özelliğini aktif hale getirin.

İki aşamalı doğrulama sayesinde, şifre çalınsa bile hesaba izinsiz erişim engelleniyor. Uzmanlar, yapay zeka destekli siber saldırıların arttığına dikkat çekerek, veri sızıntılarının gelecekte daha da yaygın hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Nefes