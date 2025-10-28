İstanbul'daki Özel Hastanede Korkutan Alevler

İstanbul'un Pendik ilçesindeki özel bir hastanede yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Çatının üzerindeki baz istasyonunda çıkan yangın çatının bir bölümüne sıçradı. Yangın sırasında hastanedekilerin tahliye edilmemesi ise dikkat çekti.

Korkutan yangın, Pendik'teki Özel Emsey Hastanesi’nin çatısında çıktı. Çatıda bulunan baz istasyonu henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

ALEVLET ÇATIYA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler çatının bir kısmına sıçrarken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise yanan baz istasyonu ve diğer kısımlara merdiven aracılığıyla müdahale etti. Yangın sırasında hastanede tahliye işlemi yapılmadığı öğrenildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

İstanbul Yangın
