'Yenidoğan' Savcısına Tehditte Tahliyelere İtiraz

İstanbul'da 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, 13 Ekim’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan 6’sı tutuklu 13 sanıktan 5’i hakkında tahliye kararı verildi.

21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Mahkeme tutuklu sanık Aylin Arslantatar hakkında ise, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

TAHLİYELERE PEŞ PEŞE İTİRAZ

Tahliyelere ilişkin verilen karara, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, üzerlerine atılı suçlarda kuvvetli suç şüphesi bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, kaçma şüphelerinin bulunduğu gerekçeleriyle sanıkların tutuklanması talep edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde 23 Ekim'de görülen duruşmada, avukat Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın tahliye edilmesine müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in avukatları tarafından da itiraz edildi.

Yavuz Engin’in avukatları tarafından tahliyeler için gönderilen itiraz dilekçesinde, "Eylemin örgütsel nitelikte planlandığı dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararları hem kamu vicdanını zedelemekte hem de yargı otoritesine duyulan güveni sarsmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İtiraz değerlendirilmek üzere 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

