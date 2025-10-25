Fatih'te Silahlı Saldırı! 1 Yaralı

Fatih'te bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay, Seyid Ömer Mahallesi Silivrikapı ile Altımermer caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Bir şüpheli, burada bulunan kişiye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

