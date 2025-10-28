Balıkesir İçin Yeni Tehlike! Uzman İsimden Çarpıcı Uyarı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6,1’lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, bölgede 6 yeni fay hattı tespit edildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin bu fayları da tetiklediğini belirterek uyarılarda bulundu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede adeta bir 'deprem fırtınası' yaşanıyor. Artçı sarsıntıların sayısı 330’u geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son depremlerin yalnızca Sındırgı fayını değil, çevresindeki yeni fayları da etkilediğini söyledi. Sözbilir, "İlk deprem ikinciyi tetikledi. Şu anda sistem birbirine zincirleme bağlı halde çalışıyor" dedi.

YENİ TESPİT EDİLEN FAYLAR

10 Ağustos’taki depremin ardından yapılan arazi çalışmalarıyla bölgede 6 yeni fay hattı tespit edildiğini belirten Sözbilir, bu fayların uzunluklarının 10 ila 40 kilometre arasında değiştiğini, güneydeki ana hattın ise 'Emendere Fay Zonu' olarak adlandırıldığını aktardı.

'FIRTINA TEHLİKE DEĞİL'

Deprem fırtınasının 'tehlike' değil, sistemin rahatlama süreci olduğunu vurgulayan Sözbilir, "Ancak birden fazla fayın aynı anda etkin olması, ilerleyen dönemlerde farklı noktalarda yeni depremler üretme potansiyeli taşıyor" dedi. Uzmanlar, bölgede 5 büyüklüğüne kadar artçıların sürebileceğini belirterek, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması uyarısında bulundu.

