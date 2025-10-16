Sarıyer’de Tamirhaneye Silahlı Saldırıda Yeni Gelişme: 1 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

12 Ağustos'ta saat 04.32 sıralarında Sarıyer’de Rumeli Hisarı Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde korkutan bir olay meydana geldi.

Gece saatlerinde iş yeri önüne gelen motosikletli iki kişi, tamirhaneye art arda ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

24 yaşındaki Y.G. adlı şüpheli tutuklandı

MADDİ HASAR OLUŞTU

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. İncelemelerde iş yeri sahibinin olay öncesinde herhangi bir tehdit almadığı belirlendi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kimlik tespit çalışmalarının ardından saldırıya karıştığı değerlendirilen 24 yaşındaki Y.G. adlı şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin saldırıya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA